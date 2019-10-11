В Красноярском крае построят модульные пожарные депо

В Красноярском крае депутаты парламента рассмотрели вопрос о строительстве в регионе модульных зданий пожарных депо — их стоимость гораздо меньше, чем у капитальных строений, а срок эксплуатации составляет более 50 лет.

Особенно этот вопрос актуален для территорий, где здания пожарных частей давно устарели. Наличие таких объектов крайне важно, особенно в тех населенных пунктах, где есть социальные объекты, уверяют парламентарии. Во многих деревнях и поселках в случае ЧП бригады едут из крупных муниципальных центров, так как собственной пожарной частью оснащены далеко не все.

Модульные депо используются в соседней Новосибирской области, в Красноярском крае — пока только в селе Овсянка. Каркасные здания можно ввести в эксплуатацию за несколько месяцев, тогда как постройка отдельного здания может занять до трех лет.

«На такие здания разработан типовой проект, что не требует создания проектно-сметной документации. При возведении типового здания учитываются все функциональные потребности подразделения пожарной охраны в помещениях. Этот тип строительства один из самых бюджетных», — рассказали в пресс-службе ЗС.

Отметим, что в бюджет уже заложены средства на модульные пожарные депо в Пировском и Березовском районах.

По информации заместителя председателя правительства края Анатолия Цыкалова, в этом году только в жилом секторе произошло 2 730 пожаров, в огне погибли 169 человек, из которых 23 — дети.