Городские власти решили расширить кладбище «Бадалык»

Администрация Красноярска приняла решение о расширении самого большого погоста города. Территорию кладбища «Бадалык» решено увеличить на 3 гектара с западной стороны. На этой плошали смогут разместить около 3200 новых захоронений. Сейчас участок благоустраивают, на нем устанавливают ограждения. После этого землю разделят на секторы для могил, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что места на городских погостах стремительно заканчиваются. «Бадалык» был закрыт для новых захоронений в 2015 году, с тех пор основным действующим кладбищем города было «Шинное», но и его ресурс практически исчерпан. Подходящей площадки для строительства нового погоста в Красноярске нет. Вопрос со строительством кладбищ в Березовском и Емельяновском районах стоит на месте уже несколько лет. Когда в городе появится крематорий также неясно.