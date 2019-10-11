Красноярские журналисты сыграли в Ачинске против местных чиновников в футбол

Сборная СМИ Красноярска провела традиционный футбольный матч в Ачинске. Соперниками стали местные чиновники и руководители силовых ведомств. Возглавлял команду мэр Илай Ахметов.
Перед началом встречи глава города показал новый Дворец борьбы имени Д.Г. Миндиашвили, который открыли буквально месяц назад на базе спорткомплекса «Олимп». Также Илай Ахметов рассказал о ближайших планах: построить Дворец бокса и ФОК.
На поле спорткомплекса команды провели два тайма по 20 минут. Журналисты в начале встречи вышли вперед со счетом 2:0, но во второй половине встречи уже проигрывали - 3:4. Лишь за минуту до конца встречи сборная СМИ сумела уйти от поражения.
«Для нас стало доброй традицией проводить товарищеские встречи с командой Ачинска. Даже сформировалась своя история наших футбольных противостояний. Мы благодарны руководству Ачинска и лично Илаю Ахметову за гостеприимство. Радует, что город продолжает прирастать новыми спортивными объектами - видно, как жители здесь любят спорт», - рассказал шеф-редактор Sibnovosti.ru Сергей Санников.