Красноярские журналисты сыграли в Ачинске против местных чиновников в футбол

Сборная СМИ Красноярска провела традиционный футбольный матч в Ачинске. Соперниками стали местные чиновники и руководители силовых ведомств. Возглавлял команду мэр Илай Ахметов.

Перед началом встречи глава города показал новый Дворец борьбы имени Д.Г. Миндиашвили, который открыли буквально месяц назад на базе спорткомплекса «Олимп». Также Илай Ахметов рассказал о ближайших планах: построить Дворец бокса и ФОК.

На поле спорткомплекса команды провели два тайма по 20 минут. Журналисты в начале встречи вышли вперед со счетом 2:0, но во второй половине встречи уже проигрывали - 3:4. Лишь за минуту до конца встречи сборная СМИ сумела уйти от поражения.