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В Канске и Железногорске школы закрывают на карантин из-за вспышки пневмонии

Главная Общество
Красноярск
11:02 11 Октября 2019
больница, красноярск, общество
Источник: Енисей
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В крупных городах Красноярского края врачи фиксируют увеличение количества заболевших пневмонией и ОРВИ. Чаще всего инфекции подхватывают дети. Так, в Канске на карантин закрылась уже третья школа — почти 20 учеников оказались в больнице. 

«За весь прошлый год у нас было 153 случая, сегодня у нас 189 заболевших. Это уже значительно превосходит показания прошлого года. При этом пневмонии идут достаточно тяжелые — 181 человек госпитализирован», — рассказали врачи КГБУЗ «Канская МДБ». 

Не менее тяжелая ситуация наблюдается в Железногорске — там на карантин отправили учеников двух школ. Количество заразившихся меньше, всего 51 ребенок. Однако такое число образовалось внезапно. В результате работники образования собрали срочную комиссию и решили закрыть две школы.

«Мягкими мерами здесь не обойтись невозможно, например, остановив работу только тех классов, где заболеваемость превысила 20%, было принято решение сразу перейти на жесткие меры, обезопасив большую часть детей двух школ», — пояснил Валерий Головкин, руководитель управления образования администрации Железногорска.

В Роспотребнадзоре пояснили,что пневмония передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно при контакте с больным человеком. Для этого достаточно попить из бутылки или стакана после заболевшего. Показатели в Красноярском крае пока не вызывают опасений у специалистов. 

«За прошедшую неделю показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составил 2,5 на 10 тысяч населения, что находится на уровне показателя предыдущей недели. Чаще в эпидемический процесс вовлекаются взрослые и дети школьного возраста, что связано с несвоевременным обращением за медицинской помощью и самолечением», — говорят в Роспотребнадзоре. 

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