Врачи красноярской больницы получили сверхточную камеру для операций

В железнодорожной больнице Красноярска появилась новое высокотехнологичное оборудование. Это сверхточная камера для проведения операций, которая работает на основе технологии 4К. Ее разрешение в четыре раза выше, чем у устройств, передающих изображение в формате HD. В Сибири подобного медицинского оборудования еще не было, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Хирурги отмечают, что сверхточное эндоскопическое оборудование позволяет значительно снизить травматричность операций в брюшной полости. Новый прибор может применяться как в общей хирургии, так и при приведении операций для онкобольных, а также при проведении липосакции - операции по удалению жировых отложений.