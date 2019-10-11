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Врачи красноярской больницы получили сверхточную камеру для операций

Главная Общество
Красноярск
10:45 11 Октября 2019
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В железнодорожной больнице Красноярска появилась новое высокотехнологичное оборудование. Это сверхточная камера для проведения операций, которая работает на основе технологии 4К. Ее разрешение в четыре раза выше, чем у устройств, передающих изображение в формате HD. В Сибири подобного медицинского оборудования еще не было, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Хирурги отмечают, что сверхточное эндоскопическое оборудование позволяет значительно снизить травматричность операций в брюшной полости. Новый прибор может применяться как в общей хирургии, так и при приведении операций для онкобольных, а также при проведении липосакции - операции по удалению жировых отложений.

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