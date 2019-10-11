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Жители Мате Залки жалуются на стройку вблизи жилых домов

Главная Общество
Красноярск
10:07 11 Октября 2019
красноярск, общество, жители
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на ул. Мате Залки развернулась масштабная стройка — между домами №11, 11А, 13 и 15 начали возводить детский сад. Из-за плотной застройки и отсутствия подъездов к будущему дошкольному учреждению неудобства начали испытывать местные жители. Они жалуются на то, что строители перекрыли единственную парковку и прилегающую к ней дорогу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«Подъезда к пустырю, где строится детский сад нет — рядом с нами возводится еще одно учреждение. В итоге строители перекрыли одну из дорог, ведущих к нашему дому, а также единственную парковку. Теперь во дворе все в грязи из-за проезжающих КамАЗов», — рассказывают местные жители. 

Люди негодуют, что работы начались очень оперативно — некоторые владельцы даже не успели убрать свои автомобили со стоянки. 

«Жителей домов не предупредили о перекрытиях, нигде никаких объявлений не было», — жалуются люди. 

Напомним, о строительстве нового детского сада на Ястынском поле стало известно в конце прошлого года. Работы обещали начать во второй половине 2019-го, а завершить объект — к концу 2020 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 190 мест. 

Фото: читатели Sibnovosti.ru

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