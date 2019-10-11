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Специалист по сну начал принимать пациентов в краевой больнице Красноярска

Главная Общество
Красноярск
09:00 11 Октября 2019
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Пациенты краевой больнице теперь могут получить консультацию сомнолога. К специалисту направляют людей с расстройствами сна – храпом, дневной сонливостью, бессонницей, бесконтрольным увеличением веса. Чтобы определить причины проблем, врач назначит специализированное обследование. Есть разные варианты проведения исследования – в условиях стационара или дома, передает корреспондент Sibnovosti.ru

«Пациенту выдается определенное диагностическое оборудование с датчиками, он спит в нем. На следующий день мы вместе с пациентом расшифровываем данные прибора и видим, как он дышит, как он спит, как кровь насыщается кислородом. На основании этого уже ставится диагноз. В зависимости от тяжести заболевания назначается лечение», — рассказал радиостанции «Красноярск Главный» руководитель респираторного сомнологического кабинета Руслан Питаев.

Чтобы попасть на прием к сомнологу, пациенту не нужно получать направление, однако часто к специалисту отправляют врачи из обычных поликлиник. 

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