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Прохладная погода сохранится в Красноярске на выходных

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Красноярск
08:44 11 Октября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцев ждут прохладные выходные. По прогнозу синоптиков Среднесибирского УГМС, в пятницу, 11 октября, в городе будет ясно и без осадков. Воздух прогреется до +5…+7, юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с. На севере края ожидаются порывы южного ветра до 18-23 м/с, а на западе центральных районов местами сохранится высокая пожарная опасность. 

В ночь на субботу, 12 октября, температура опустится до -5°С, в светлое время суток столбики термометров поднимутся до +5°С, осадков не будет. Такая же погода сохранится в Красноярске и в воскресенье, 13 октября.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в городе на несколько дней вернется 17-градусное тепло, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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