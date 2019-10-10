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Силовики и чиновники взялись за незаконные красноярские рынки и магазины

Главная Общество
Красноярск
17:04 10 Октября 2019
происшествия, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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ФСБ и мэрия Красноярска проверяют действия сотрудников департамента муниципального имущества и земельных отношений — некоторых высокопоставленных чиновников заподозрили в получении взяток от местных предпринимателей. В итоге спецгруппа в сентябре начала проводить масштабные проверки городских рынков и расположенных на них объектов. Силовиков волнует, как исполнялись требования земельного законодательства. 

«В ходе проверок выявлены многочисленные факты самовольного занятия территорий или частей земельных участков, размещения незаконных строений, использования их не по целевому назначению в соответствии с принадлежностью к той или иной категории земель», — пояснили в мэрии. 

Под проверку попал рынок «Южный», где нашли незаконные кафе и сооружения для торговли. Земли, к слову, подходят под размещение промышленных, коммунальных и складских помещений, на них нельзя заниматься торговлей. В конкретном случае договор аренды был заключен с предпринимателем в 2009 году и продлен в 2019-м. 

«В департаменте муниципального имущества и земельных отношений назначена служебная проверка действий муниципальных служащих департамента, связанных с предоставлением в аренду муниципальных земельных участков и занижением ее стоимости», — пояснили в администрации. 

Напомним, следователи подозревает в получении крупных взяток от бизнесменов Ирину Тюрину — заместителя руководителя департамента. По версии силовиков, чиновница вместе с двумя сотрудниками заключала незаконные сделки с муниципальной недвижимостью и землями. За это она получала откаты. Суд отправил подозреваемую под арест на два месяца.

Фото: оперативная съемка ФСБ 

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