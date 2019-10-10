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Красноярская страховая компания «Надежда» перешла в собственность «Альфастрахования»

Главная Общество
Красноярск
15:20 10 Октября 2019
общество, красноярск, страхование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Федеральная компания «Альфастрахование» стала новым собственником красноярской страховой организации «Надежда». Слияние двух фирм будет происходить постепенно, чтобы структурные изменения не отразились на клиентах. Председатель Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков Василий Зуев считает, что эта сделка положительно скажется на рынке страхования в целом.

«Новому собственнику очень важно сохранить все условия для клиентов и даже улучшить их, заинтересовав тем самым людей. Возможно, какой-то сегмент страховых услуг будет фильтроваться, но это будет настолько деликатно, что потребитель этого даже не заметит. Скорее всего, будут пересмотрены убыточные виды страхования, если такие есть», — отметил Зуев в интервью радиостанции «Красноярск-Главный».

Добавим, что компания «Надежда» работала на страховом рынке 30 лет. За это время клиентами организации стали более 700 тысяч человек. Офисы компании располагались в девяти регионах страны. Информация о продаже «Надежды» стала появляться в начале года. Одним из потенциальных покупателей называлась «РЕСО-Гарантия».

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