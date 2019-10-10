10 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярск включили в топ-10 самых перспективных городов России

Главная Общество
Красноярск
15:05 10 Октября 2019
общество, культура, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Журнал Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России. Красноярск в этом списке оказался на шестом месте. 

Авторы считают, что в Красноярске активно развивается культура — первая в стране биеннале современного искусства проходила именно в краевом центре. Здесь развивают партнерство с азиатскими художниками, организуют выставки современного искусства и проводят различные образовательные программы. 

Помимо культурных особенностей, Красноярск за последние десять лет сделал заметные скачки в урбанистике и повысил качество жизни. 

В рейтинг октябрьского номера журнала Forbes также вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тула, Ярославль, Кострома, Иркутск, Владивосток, Екатеринбург и Казань. 

Напомним, ранее издание Forbes включило Красноярский край в театральный рейтинг. Регион попал в топ-20 самых театральный регионов страны. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская страховая компания «Надежда» перешла в собственность «Альфастрахования»

Красноярская страховая компания «Надежда» перешла в собственность «Альфастрахования»

10 Октября 2019 г.
Клиенты не почувствуют изменения, уверяют страховщики
Новости Красноярска: Красноярская колония выпускает хлеб, газировку и полуфабрикаты под собственным товарным знаком

Красноярская колония выпускает хлеб, газировку и полуфабрикаты под собственным товарным знаком

10 Октября 2019 г.
ИК-22 официально зарегистрировала товарный знак «Гардарика»
Новости Красноярска: Красноярский край оказался в лидерах по числу детских смертей в ДТП

Красноярский край оказался в лидерах по числу детских смертей в ДТП

10 Октября 2019 г.
Регион поставили на второе место
Новости Красноярска: Красноярский бизнес принципиально не платит за мусор

Красноярский бизнес принципиально не платит за мусор

10 Октября 2019 г.
Менее 25% компаний заключили договоры
Новости Красноярска: Красноярская команда вышла в финал Высшей лиги КВН

Красноярская команда вышла в финал Высшей лиги КВН

10 Октября 2019 г.
Он состоится 14 декабря в Красногорске
Новости Красноярска: Красноярцам не хватает больниц и поликлиник

Красноярцам не хватает больниц и поликлиник

10 Октября 2019 г.
Составлен рейтинг российских городов по качеству медицинского обслуживания
Новости компаний
08/10
Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке
08/10
В Сбербанке состоялся фестиваль бизнес-игр «Компетенции будущего»
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На неделе красноярцев ждет переменчивая погода

На неделе красноярцев ждет переменчивая погода

7 Октября 2019 г.
Понедельник, 7 октября, станет самым теплым днем
Новости Красноярска: Известного красноярца выгнали из пиццерии из-за забытого кошелька

Известного красноярца выгнали из пиццерии из-за забытого кошелька

8 Октября 2019 г.
Парня попросили выйти, так как просто так сидеть в заведении нельзя
Новости Красноярска: ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска

ФСБ сообщила о деятельности преступной группы в администрации Красноярска

8 Октября 2019 г.
Должностные лица совершали незаконные сделки с муниципальным имуществом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356