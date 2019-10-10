Красноярск включили в топ-10 самых перспективных городов России

Журнал Forbes составил рейтинг самых перспективных городов России. Красноярск в этом списке оказался на шестом месте.

Авторы считают, что в Красноярске активно развивается культура — первая в стране биеннале современного искусства проходила именно в краевом центре. Здесь развивают партнерство с азиатскими художниками, организуют выставки современного искусства и проводят различные образовательные программы.

Помимо культурных особенностей, Красноярск за последние десять лет сделал заметные скачки в урбанистике и повысил качество жизни.

В рейтинг октябрьского номера журнала Forbes также вошли Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тула, Ярославль, Кострома, Иркутск, Владивосток, Екатеринбург и Казань.

Напомним, ранее издание Forbes включило Красноярский край в театральный рейтинг. Регион попал в топ-20 самых театральный регионов страны.