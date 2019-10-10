Красноярская колония выпускает хлеб, газировку и полуфабрикаты под собственным товарным знаком

Исправительная колония №22 официально зарегистрировала собственный товарный знак «Гардарика». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Накануне руководству ИК вручили официальные документы.

«Женская исправительная колония стала первым и единственным учреждением в ГУФСИН России по Красноярскому краю, обладающим официальным товарным знаком. Теперь продукцию ИК-22 можно будет легко узнать среди аналогичных товаров по этикеткам, на которых изображена очаровательная хозяйка в синей юбке и белом колпаке в обрамлении пенитенциарной символики», — рассказали в ведомстве.

Заключенные в ИК-22 производят полуфабрикаты, газировку, хлебобулочные изделия, чебуреки, пироги и блины глубокой заморозки. Продукцию активно покупают жители края. Товары можно купить в магазине «Гардарика», расположенном в административном здании ИК-22.

Фото: ГУФСИН