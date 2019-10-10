Красноярский край оказался в лидерах по числу детских смертей в ДТП

Красноярский край оказался на втором месте в стране по количеству детских смертей в ДТП из-за неправильной перевозки. Рейтинг составила российская Ассоциация производителей детских автокресел и колясок.

Так, с начала 2015 года в Красноярском крае произошло 189 таких аварий. Жертвами ДТП стали 20 несовершеннолетних — их перевозили без специальных удерживающих устройств, уверяют авторы рейтинга. Количество происшествий, где родители не нарушали правила перевозки детей, практически в два раза больше — 379 случаев. Число погибших несовершеннолетних — 41.

«Чаще всего из-за неправильной перевозки погибали в Дагестане — 23 ребенка. Смертельными для детей оказались 22,12% всех аварий, где они не находились в автокреслах. При этом смертность в ДТП, где ребенка фиксировали по всем правилам, ниже почти на треть», — рассказывают авторы рейтинга.

На третьем месте после Красноярского края идет Крым, где с 2015 года в авариях погибли 19 детей.

Эксперты призывают родителей выбирать качественные автокресла, способные выдерживать сильные удары.

Фото: ГИБДД