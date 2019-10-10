Красноярский бизнес принципиально не платит за мусор

Региональные операторы в Красноярске столкнулись с ростом задолженности за вывоз мусора — управляющие компании не оплачивают услуги за сбор отходов. Особенно актуальна проблема для юридических лиц. Красноярский бизнес в большинстве не заключает договоры с регоператорами. По данным заместителя министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игоря Варфоломеева, подписано только 4700 контрактов — это менее 25% всех компаний, зарегистрированных в краевом центре.

«Многие юридические лица не заключают договоры с операторами. В начале года на рынке Красноярска насчитывалось 20 тысяч юрлиц, однако на сегодня заключено всего 4700 договоров с ними. Министерство тарифной политики ведет активную работу по оформлению предупреждений юридическим лицам о необходимости заключения договоров», — пояснили представители Горсовета.

При этом простые красноярцы стали чаще платить за вывоз мусора — собираемость составляет 56%, в первом квартале 2019-го этот показатель находился на уровне 25%.