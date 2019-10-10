Красноярская команда вышла в финал Высшей лиги КВН

Красноярские юмористы из команды «Так-то» Сибирского федерального университета второй год подряд пробиваются в финал Высшей лиги.

В полуфинале красноярцы встретились с командами «Наполеон Динамит» из Тюменской области, сборной Снежногорска, «Будем дружить семьями» из Москвы и «Умные люди» из Рязани. Квнщики сыграли четыре этапа: приветствие, разминку, СТЭМ и конкурс одной песни.

«Так-то» из Красноярска показала лучший результат, заработав 14 баллов. Финал сезона Высшей лиги КВН состоится в Красногорске в Крокус Сити-Холле 14 декабря, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что в прошлом году красноярцы стали третьими в финале Высшей лиги КВН.

Фото: vk.com/tak_to_kvn