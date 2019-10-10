Красноярцам не хватает больниц и поликлиник

Аналитики Финансового университета при правительстве России составили рейтинг городов по качеству медицинского обслуживания. В опросе участвовали жители территорий с населением более 250 тысяч человек.

Красноярск оказался на 10 месте в России по уровню медицинского обслуживания. Однако большинство участников опроса отметили, что в городе не достаточно учреждений здравоохранения — только 23% респондентов удовлетворены количеством больниц и поликлиник.

У 70% опрошенных из Красноярска не возникало желания подать в суд на врача или медучреждение. Еще 61% заявили, что им хватает денег на лекарства. В целом, качеством медицинского обслуживания в краевом центре удовлетворены 65% участников опроса, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на РБК.

Лидеры общероссийского рейтинга — Тюмень, Москва и Грозный.