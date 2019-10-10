Компенсации обманутым дольщикам Красноярска начнут выплачивать в декабре

Краевое правительство намерено начать компенсационные выплаты обманутым дольщикам Красноярска в декабре. По словам министра строительства региона Сергея Козупицы, на решение проблем инвесторов в 2019 году в общей сложности направят 2,5 млрд рублей – это средства из федеральной казны и краевого бюджета. Финансирование будет осуществляться через Фонд защиты прав дольщиков в соотношении 3:1, где большая часть – федеральные средства.

«Объекты будут достраиваться, либо, если это нецелесообразно, дольщикам предложат компенсацию, – разъяснил Сергей Козупица. – Средства выплатят в объеме рыночной стоимости квартиры на сегодняшний день. Достройкой объектов будет заниматься региональный фонд, а выплатой компенсация – федеральный. Первые выплаты гражданам планируют начать в декабре текущего 2019 года», — отметил министр.

В краевом правительстве корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что уже полностью готов пакет документов строительной компании «Реставрация», которая оставила долгострои в Студгородке Красноярска и Солнечном, а также в завершающей стадии сбор документации на многоэтажку по ул. Грунтовая, 28А.

Напомним, что на прошлой сессии депутаты краевого парламента приняли закон о создании Фонда защиты прав дольщиков, без которого было невозможно начать выплаты.