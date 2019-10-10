В Красноярске многодетной семье отказали в маткапитале из-за отсутствия прописки

В Красноярске прокуратура восстановила права многодетной семьи, которой органы соцзащиты отказали в выдаче регионального маткапитала за рождение третьего ребенка. Мать не смогла получить сертификат на выплату, так как на момент рождения ребенка у нее не было постоянной регистрации на территории Красноярского края.

«Учитывая, что действующее законодательство не связывает право лица на получение указанной дополнительной меры поддержки с наличием у него постоянной регистрации по месту жительства, прокуратура района в Кировский районный суд Красноярска направила исковое заявление с требованием обязать УСЗН администрации выдать заявителям краевой материнский капитал», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, что размер регионального маткапитала за рождение третьего ребенка в Красноярском крае составляет 142 287 рублей.