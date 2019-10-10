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В Красноярске многодетной семье отказали в маткапитале из-за отсутствия прописки

Главная Общество
Красноярск
08:40 10 Октября 2019
красноярск, общество, соцзащита
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске прокуратура восстановила права многодетной семьи, которой органы соцзащиты отказали в выдаче регионального маткапитала за рождение третьего ребенка. Мать не смогла получить сертификат на выплату, так как на момент рождения ребенка у нее не было постоянной регистрации на территории Красноярского края.

«Учитывая, что действующее законодательство не связывает право лица на получение указанной дополнительной меры поддержки с наличием у него постоянной регистрации по месту жительства, прокуратура района в Кировский районный суд Красноярска направила исковое заявление с требованием обязать УСЗН администрации выдать заявителям краевой материнский капитал», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, что размер регионального маткапитала за рождение третьего ребенка в Красноярском крае составляет 142 287 рублей.

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