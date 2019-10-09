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Прокуратура заставила мэрию отремонтировать дорогу в Красноярске

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Красноярск
15:29 9 Октября 2019
общество, красноярск, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Городская администрация после вмешательства прокуратуры включила ремонт улицы Цимлянская в план на следующий год. Жители новостроек жаловались, что их район оказался непригодным для проживания, так как власти не создали коммунальную и транспортную инфраструктуру.

К домам нет заасфальтированного подъезда, отсутствует возможность присоединения к сетям электроснабжения и водоснабжения. Прокурорская проверка претензии горожан подтвердила.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура района в Октябрьский районный суд Красноярска направила исковое заявление о возложении на администрацию Красноярска обязанности разработать программы комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктуры в части территории «ул. Цимлянская – ул. Пригорная», а также проект планировки и межевания указанного жилого района», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

В план на 2020 год включен ямочный ремонт улиц Еловая и Садовая, а также асфальтирование проезжей части ул. Цимлянская. Два должностных лица мэрии привлечены к дисциплинарной ответственности за бездействие.

Напомним, ранее активисты ОНФ  присудили Красноярску первое место за самую глубокую дорожную колею в России. 

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