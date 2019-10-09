Кодинский клуб защиты животных получил от Богучанской ГЭС средства на медицинское оборудование

В рамках программы благотворительной помощи ПАО «Богучанская ГЭС» выделило средства кодинскому клубу защиты животных «Велес» на приобретение оборудования для медицинского кабинета. На средства энергетиков в ветеринарном кабинете клуба установят специальный стол для осмотра пациентов; аппарат для измерения артериального давления; глюкометр; обогреватели и пульсоксиметр для измерения насыщения гемоглобина артериальной капиллярной крови кислородом (сатурации).

«Для всех жителей города Кодинска очевидно, что проблема бездомных животных с каждым годом увеличивается, усилиями отдельных активистов ее решить не удастся. Мы начинаем сотрудничество с клубом «Велес» и надеемся, что наш вклад поможет зоозащитникам в их общественно-полезной деятельности», - отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Программа благотворительной деятельности Богучанской ГЭС формируется на основе постоянной работы с обращениями граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. В соответствии с решениями Совета директоров, в 2019 году средства выделены на несколько городских проектов, в том числе школа №4 – на обустройство пандуса для маломобильных групп населения; Комплексный центр социального обслуживания населения – на оборудование специальной комнаты адаптации людей с ограниченными возможностями; ДЮСШ города Кодинска – на приобретение инвентаря для секции биатлона. Кроме того, Центральная районная библиотека им. А.Ф. Карнаухова закупила 720 наименований книг (1200 томов), а районное Управление по культуре ограждения, необходимые при проведении массовых мероприятий под открытым небом. Богучанская ГЭС участвует и в благотворительных проектах, реализуемых Группой РусГидро во всех регионах присутствия.

Стремясь быть социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»