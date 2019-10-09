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Руководитель ФСБ по Красноярскому краю стал новым директором ФСИН России

Главная Общество
Красноярск
11:20 9 Октября 2019
общество, красноярск, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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ФСИН России возглавил глава ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. На официальном сайте федеральной службы исполнения наказаний, в графе руководство, указаны данные красноярского силовика, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности прежнего директора ФСИН генерал-полковника Геннадия Корниенко в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе – 65 лет. Он руководил ведомством с 2012 года. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, Александр Калашников был назначен начальником силового ведомства в 2017 году. Именно с его приходом начался ряд резонансных дел в Красноярском крае. Это расследования в отношении главы Богучанского района Александра Бахтина, депутата Горсовета Аркадия Волкова, главврача Перинатального центра Андрея Павлова, Антона Натарова - советника губернатора края и сына депутата Госдумы Сергея Натарова, депутата Заксобрания Сергея Титова и многих других. Большинство дел связано с коррупцией. 

фото: пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

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