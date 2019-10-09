На краевом телеканале «Енисей» сменится руководство

На краевом телеканале «Енисей» сменится генеральный директор. По информации Sibnovosti.ru, пост покинет руководитель Татьяна Киреева, которая занимала эту должность с 2017 года. Источник на телеканале сообщил, что кресло гендиректора займет Василий Нелюбин — бывший руководитель ВГТРК «КГТРК Красноярск», а ныне заместитель губернатора Красноярского края, который курирует информационную политику.

Официального распоряжения пока нет — как правило, пресс-служба правительства не комментирует кадровые решения до появления соответствующих документов на сайте администрации.

«Енисей» — краевой государственный телеканал, который вещает на 21-й кнопке в 578 населенных пунктах региона. Собственное вещание осуществляется с 1 января 2013 года. Телеканал производит много программ: информационно-аналитические, общественно-политические, познавательные, развлекательные, а также циклы тематических передач.

Фото: twitter.com/eniseytv