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На краевом телеканале «Енисей» сменится руководство

Главная Общество
Красноярск
10:52 9 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На краевом телеканале «Енисей» сменится генеральный директор. По информации Sibnovosti.ru, пост покинет руководитель Татьяна Киреева, которая занимала эту должность с 2017 года. Источник на телеканале сообщил, что кресло гендиректора займет Василий Нелюбин — бывший руководитель ВГТРК «КГТРК Красноярск», а ныне заместитель губернатора Красноярского края, который курирует информационную политику. 

Официального распоряжения пока нет — как правило, пресс-служба правительства не комментирует кадровые решения до появления соответствующих документов на сайте администрации. 

«Енисей» — краевой государственный телеканал, который вещает на 21-й кнопке в 578 населенных пунктах региона. Собственное вещание осуществляется с 1 января 2013 года. Телеканал производит много программ: информационно-аналитические, общественно-политические, познавательные, развлекательные, а также циклы тематических передач.

Фото: twitter.com/eniseytv

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