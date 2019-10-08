«За чистый Академ!»: в Красноярске активисты убрали четыре свалки в самом зеленом районе города

Помощь в вывозе собранных отходов неравнодушным к экологии красноярцам оказал левобережный региональный оператор по обращению с ТКО – 6,5 тонн собранных отходов были вывезены на лицензированный полигон. Акция по уборке академгородка состоялась 6 октября, ранним утром, в 6 часов, в свой выходной день десятки жителей вышли на уборку микрорайона. Организатором масштабного субботника стал эко-активист Алексей Хвостенко, который собрал добровольцев через социальные сети буквально за несколько дней.

«Проблема стихийных свалок у нас стоит остро, но не в первом приоритете. А тут, что называется, накипело. Решили — уберем до снега, во что бы то ни стало. По явке волонтеров верил в лучшее, а готовился к худшему. Но людей пришло довольно много, больше 20 человек, как раз достаточно для такой задачи», — рассказывает Алексей Хвостенко. — Кто не мог прийти лично, скидывался деньгами, чтобы оплатить вывоз строительного и промышленного мусора. А твердые коммунальные отходы бесплатно вывезла «Красноярская рециклинговая компания», за что ей огромное спасибо. Без их помощи сделать такую «зачистку» было бы крайне непросто».

В общей сложности силами активистов было ликвидировано 4 свалки, собрано почти 10 тонн отходов, из них больше половины – то, что является твердыми коммунальными отходами, – вывезла «Красноярская рециклинговая компания».

«Академгородок – сложная территория, часть земли там федеральная, хозяин, как говорится, далеко, следить на месте за чистотой некому. Мы со своей стороны приложили много усилий, чтобы навести там порядок. В начале лета поменяли все старые ржавые баки на новые, европейского образца, неоднократно «зачищали» площадки общего накопления ТКО, хотя это прямая обязанность управляющих компаний, но они, увы, никакую ответственность нести не хотели и не хотят, – рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Поэтому, когда люди, обычные жители Академгородка и других районов города, решили убрать лес, свалки и обратились к нам за помощью, мы сразу же их поддержали. Это и есть настоящее гражданское общество, которое не ждет, когда кто-то придет и сделает все за них, а берет инициативу в свои руки».

Фото: КРК