Известного красноярца выгнали из пиццерии из-за забытого кошелька

Известный красноярский юморист, резидент шоу «Не спать» на ТНТ и участник «Comedy Баттл» Алексей Бахметьев оказался в неловкой ситуации — его выгнали из пиццерии из-за забытого дома кошелька. Об инциденте в заведении «ДоДо Пицца» красноярец рассказал в социальных сетях.

По словам юмориста, он пришел в кафе на встречу, на кассе он сделал небольшой заказ и понял, что оставил дома кошелек. Эту ситуацию он объяснил сотруднице, пообещав, что заплатит, когда приедет его друг. Реакция оказалась неоднозначной:

«Я сажусь за столик, сижу в телефоне. Через пять минут подходит эта девушка и говорит: «Молодой человек вы будете что-то заказывать, у нас просто так сидеть нельзя». Я говорю, что, во-первых, я не просто так сижу , я же печатаю в телефоне. Думал шутка, она опять зависла. Я же сказал, сейчас приедет друг, и мы сделаем заказ. Она ушла. Меня уже стало напрягать, я понял, что за мной следят», — поделился красноярец в социальных сетях.

Через несколько минут гостя снова потревожили. У него поинтересовались, когда же придет друг с кошельком.

«Она так спросила, как будто сомневалась, что у меня есть друг, и я его выдумал», — пишет красноярец.

После этого сотрудница попросила парня покинуть заведение, так как просто так сидеть внутри нельзя. Негодующего красноярца, к слову, поддержали подписчики в социальных сетях.

Фото: instagram.com/bahunya/