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Известного красноярца выгнали из пиццерии из-за забытого кошелька

Главная Общество
Красноярск
17:00 8 Октября 2019
кафе, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный красноярский юморист, резидент шоу «Не спать» на ТНТ и участник «Comedy Баттл» Алексей Бахметьев оказался в неловкой ситуации — его выгнали из пиццерии из-за забытого дома кошелька. Об инциденте в заведении «ДоДо Пицца» красноярец рассказал в социальных сетях. 

По словам юмориста, он пришел в кафе на встречу, на кассе он сделал небольшой заказ и понял, что оставил дома кошелек. Эту ситуацию он объяснил сотруднице, пообещав, что заплатит, когда приедет его друг. Реакция оказалась неоднозначной: 

«Я сажусь за столик, сижу в телефоне. Через пять минут подходит эта девушка и говорит: «Молодой человек вы будете что-то заказывать, у нас просто так сидеть нельзя». Я говорю, что, во-первых, я не просто так сижу , я же печатаю в телефоне. Думал шутка, она опять зависла. Я же сказал, сейчас приедет друг, и мы сделаем заказ. Она ушла. Меня уже стало напрягать, я понял, что за мной следят», — поделился красноярец в социальных сетях. 

Через несколько минут гостя снова потревожили. У него поинтересовались, когда же придет друг с кошельком. 

«Она так спросила, как будто сомневалась, что у меня есть друг, и я его выдумал», — пишет красноярец. 

После этого сотрудница попросила парня покинуть заведение, так как просто так сидеть внутри нельзя. Негодующего красноярца, к слову, поддержали подписчики в социальных сетях. 

Фото: instagram.com/bahunya/

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Друзья, я никогда не выкладывал длинных постов. Просто я поразился насколько часто мы попадаем в ситуации и не можем понять неужели такое может быть. Далее очень большой пост. Я его рассказывал на #standupkrasnoyarsk В 21 год Пушкин получил всемирную известность. В 31 год Суворов командовал отрядами русских войск. В 34 года Алёшу Бахметьева выгнали из #пицерриядодо #додопицца . Я понимаю, если бы за драку. Но вряд ли в пиццерии могло произойти такое. – Кусочек пиццы пожалуйста. И тут голос сзади. – С каких это пор крысы питаются в нашем заведении. Поворачиваюсь, а там сидят две черепашки ниндзя и начался махач. Нет в пиццериях всегда спокойно. Я пришёл на встречу, сделал заказ на кассе, кусочек пиццы и кофе, мы просто скоро в отпуск с женой собрались, поэтому мы сейчас сели на диету, но некоторые называют это экономией. И тут я понял, что забыл кошелЁк дома. Объясняю ситуацию девушке. Сейчас приедет мой друг и мы сделаем заказ. Не знаю может у них роботы работают, просто она зависла. Нет инструкций на этот счёт. Предложить мини-рулетики, на это они запрограммированы, а что делать в этой ситуации их не учили. Потому что у клиента, должны быть деньги, иначе нахрен он здесь нужен. Я сажусь за столик, сижу в телефоне. Через 5 минут, подходит эта кассирша и говорит. Молодой человек вы будете что-то заказывать, у нас просто так сидеть нельзя. Я говорю ну, во-первых, я не просто так сижу , я же печатаю в телефоне. Думал шутка, она опять зависла. Я же сказал , сейчас приедет друг и мы сделаем заказ. Она ушла. Меня уже стало напрягать, я понял, что за мной следят. Знаете бывает, когда заходишь в дорогой магазин, типа шубы или дорогие часы, где 5 продавцов и один клиент за весь день. Но там хотя бы оправдана слежка, вы можете стырить что-то дорогое, а тут кусочек пиццы и кофе за 199 рублей, которые мне даже не выдали. Через 5 минут вновь подходит кассирша. - Ну и где ваш друг? Просто она так спросила, как будто сомневалась, что у меня есть друг и я его выдумал. Я повторил, что пробки он едет. И тут она говорит, если вы не заказываете, то покиньте пожалуйста помещение.

Публикация от Алексей Бахметьев (@bahunya)

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