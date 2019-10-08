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Ребят из мастерской «Трудово» наградили в Сбербанке

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Красноярск
15:46 8 Октября 2019
награды и премии, банк, дети, проект
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В Красноярском отделении Сбербанка состоялось торжественное награждение детей из мастерской «Трудово», в которой работают ребята с выраженными нарушениями развития. Участники проекта «Трудово» создают простую, но востребованную продукцию по заказу бизнеса, населения, социальных и образовательных учреждений.

Управляющий Красноярским отделением Сбербанка Дмитрий Солнцев совместно с руководителем инклюзивного центра «Право на счастье» Надеждой Болсуновской наградили детей, которые изготовили медали для победителей «Зелёного марафона», а также тех, кто участвовал в первом инклюзивном забеге в рамках мероприятия. Всего на мероприятии присутствовало 60 детей.

Все ребята получили подарки и благодарственные письма, отдельную благодарность выразили педагогам и воспитателям. Кроме того, Дмитрий Солнцев провел гостям небольшую экскурсию по Сбербанку, что привело детей в восторг и вызвало массу положительных эмоций.

Дмитрий Солнцев, заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк:

«Ребята огромные молодцы! Наградная продукция для победителей «Зелёного марафона», работа на локациях мероприятия – это большой вклад в наше общее дело. Дети с удовольствием делали сладкую вату, рисовали аква-грим, а сделанные медали и талисманы — «Сбер-котики», радовали всех участников забега. Сейчас прорабатываются варианты для заказа новогодних сувениров в мастерской «Трудово», что позволит ребятам с ограниченными возможностями получить ещё больше профессиональных навыков, которые могут пригодиться им в дальнейшей жизни. Мы планируем и дальше поддерживать мероприятия, направленные на помощь детям с выраженными нарушениями развития, вносить свой вклад в процесс социализации таких детей и привлекать наших партнёров и клиентов к этому необходимому и важному делу».

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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