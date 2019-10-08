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Жителям Красноярского края предлагают придумать имя для спасенной медведицы из Норильска

Главная Общество
Красноярск
15:08 8 Октября 2019
общество, красноярск, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае объявлен конкурс на лучшее имя для спасенной медведицы из Норильска. О старте сообщила компания «Роснефть» совместно с парком флоры и фауны «Роев ручей».

Напомним, хищницу привезли в Красноярск из промышленной зоны Норильска этим летом — животное было сильно истощено и искало пищу на городских свалках. «Роснефть» организовала операцию по спасению белой медведицы — ее под наблюдением специалистов доставили в Красноярск, где она живет до сих пор. Зоологам пришлось побороться за жизнь редкого заполярного хищника — самка в течение долгого времени питалась некачественной едой и при этом сильно теряла в весе. Эксперты разработали для нее специальный курс лечения — в итоге медведица пошла на поправку.

Сейчас спасенная самка прекрасно себя чувствует, набрала в весе и переведена из карантинного отделения в отреставрированный вольер. Теперь медведице не хватает одного – имени. Все желающие могут оставлять свои предложения на официальных страницах НК «Роснефть» в Instagram и «Вконтакте», а также на страницах парка флоры и фауны «Роев ручей» «Вконтакте» и Facebook. Победитель будет определен 10 октября в прямом эфире шоу «Главное - вовремя» на радио «Комсомольская правда».

С 2013 года под опекой нефтяной компании находятся белые медведи во всех российских зоопарках. К настоящему времени в 16 зоопарках страны «Роснефть» обеспечивает содержание 35 белых медведей. Также «Роснефть» реализует комплексную программу по поддержке и защите белых медведей в живой природе, в том числе, спасению и реабилитации осиротевших молодых медведей.

По материалам компании РИА «ФедералПресс» 

Фото: «Роснефть» 

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