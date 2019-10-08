Капитан из Минусинска открыл музей судоходства в собственной квартире

Житель Минусинского района Александр Вальков собрал коллекцию морских экспонатов в своей квартире. Музей пополнялся несколько лет, капитан создавал его по крупицам. За плечами героя семь морей и два океана, он был за штурвалами военных кораблей. На заслуженном отдыхе пенсионер решил создать музей, где уже более сотни предметов: штурвал, спасательный круг, телефон из машинного отделения, иллюминатор и другие вещи.

Помогали Александру Валькову собрать коллекцию друзья-моряки.

С Красноярска друзья привозили, с теплоходов, сейчас же нигде ничего не найдешь, заказывал, где что есть, помаленьку и собрал, считайте, на два музея», — сказал основатель.

На стенах квартиры развешаны фотографии практически всех теплоходов, которые ходили по Енисею. Штурвал капитан смастерил сам. Для наглядности он сделал и макет рулевой рубки теплохода «Енисей» с бортовыми огнями. Часто коллекционер дома проводит экскурсии для школьников. Супруга увлечение речника полностью поддерживает.

Не вся коллекция не поместилась в гостиной — некоторые экспонаты пришлось разместить в местном ДК.

«Капитан передал только от самого себя очень много предметов, как допустим, компас или кнехт, который он правдами и неправдами добывал. Очень много передал фотографий», — рассказал Александр Чернышов, старший научный сотрудник музея им. Н. М. Мартьянова.

Сейчас капитан восстанавливает спасательную 7-местную шлюпку. Ее осталось покрасить, а весной коллекционер планирует спустить лодку на воду.