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Капитан из Минусинска открыл музей судоходства в собственной квартире

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Красноярск
13:44 8 Октября 2019
коллекция, красноярск, общество
Источник: Енисей
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Житель Минусинского района Александр Вальков собрал коллекцию морских экспонатов в своей квартире. Музей пополнялся несколько лет, капитан создавал его по крупицам. За плечами героя семь морей и два океана, он был за штурвалами военных кораблей. На заслуженном отдыхе пенсионер решил создать музей, где уже более сотни предметов: штурвал, спасательный круг, телефон из машинного отделения, иллюминатор и другие вещи. 

Помогали Александру Валькову собрать коллекцию друзья-моряки. 

С Красноярска друзья привозили, с теплоходов, сейчас же нигде ничего не найдешь, заказывал, где что есть, помаленьку и собрал, считайте, на два музея», — сказал основатель. 

На стенах квартиры развешаны фотографии практически всех теплоходов, которые ходили по Енисею. Штурвал капитан смастерил сам. Для наглядности он сделал и макет рулевой рубки теплохода «Енисей» с бортовыми огнями. Часто коллекционер дома проводит экскурсии для школьников. Супруга увлечение речника полностью поддерживает. 

Не вся коллекция не поместилась в гостиной — некоторые экспонаты пришлось разместить в местном ДК. 

«Капитан передал только от самого себя очень много предметов, как допустим, компас или кнехт, который он правдами и неправдами добывал. Очень много передал фотографий», — рассказал Александр Чернышов, старший научный сотрудник музея им. Н. М. Мартьянова.

Сейчас капитан восстанавливает спасательную 7-местную шлюпку. Ее осталось покрасить, а весной коллекционер планирует спустить лодку на воду. 

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