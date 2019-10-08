Антимонопольщики заинтересовались дорогими авиабилетами из Красноярска в Москву

ФАС проверит основания для повышения цен на несколько авианаправлений. В их число входят рейсы из Красноярска до Москвы и обратно, сообщает «Ъ». Стоимость перелетов внутри страны с начала года выросла на 6%, такой рост цен показался антимонопольщикам подозрительным.

«Региональные управления ФАС намерены проверить, с чем связано заметное подорожание авиабилетов и принять необходимые меры. Кроме того, ведомство проведет проверку цен на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска», — пишет «Ъ».

Отметим, что в октябре самый дешевый тариф на самолет по направлению Красноярск-Москва достиг 6,7 тысячи рублей. Количество таких «дешевых» авиабилетов ограничено. Вторая категория начинается от 7,7 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом цены заметно поднялись. В октябре 2018-го улететь в столицу можно было за 5,8 тысячи рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.