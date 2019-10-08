Бунт красноярских обманутых дольщиков продержался сутки

В Красноярске неизвестные снесли палатку обманутых дольщиков, устроивших протест в парке 400-летия Красноярска. Фотографии демонтированного палаточного городка опубликованы в социальных сетях.

Очевидцы сообщают, что около 6:30 утра к дольщикам нагрянула полиция — палатку свернули, как незаконное сооружение. Акция протеста завершилась досрочно. На этом бунтующие останавливаться не собираются — они хотят обратить на себя внимание властей, но уже другим путем.

Вчера обманутые дольщики из Красноярска и пригорода разбили палаточный лагерь в парке 400-летия около МВДЦ «Сибирь». Протестовали более 10 человек. Все они вложили средства в строительство квартир в разных жилых комплексах Красноярска и Сосновоборска. Люди уверяли, что не уйдут из сквера, пока не получат гарантии от властей о достройке домов. Они также требовали выделить деньги из краевого бюджета на эти цели.

Между тем, представители администрации Советского района разместили на палатке митингующих уведомление с требованием убрать «незаконное сооружение».

Напомним, на прошлой неделе депутаты Заксобрания края приняли закон о создании в регионе Фонда защиты прав участников долевого строительства. Из краевой казны в организацию будут направлены средства из краевого бюджета в размере 621 млн рублей, в три раза больше выделит федерация.

На первом плане мероприятий нового фонда стоит решение проблем с достройкой домов «Реставрации» в Студгородке Красноярска и микрорайоне Солнечный, а также дома «СибСтройИнвеста» по ул. Грунтовая, 28А.

Фото: facebook.com/polushin1979