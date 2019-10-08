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Красноярцев предупредили об ограничениях на загруженном участке ул. Партизана Железняка

Главная Общество
Красноярск
08:34 8 Октября 2019
общество, красноярск, перекрытия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На ул. Партизана Железняка в районе виадука у «Кристалл-Арены» запланировано ограничение движения. Дорогу перекроют на участке протяженностью около 30 метров в предстоящие выходные — 12 и 13 октября. Движение будет ограничено с 8:00 до 20:00.

На пешеходном мосту запланированы «краткосрочные работы», сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации города. За одни выходные рабочие не справятся с поставленными задачами, поэтому дорогу потребуется перекрыть также 19 и 20 октября.

Напомним, что во вторник вечером коммунальщики обещают восстановить движение по проезду вдоль здания федеральной налоговой службы на ул. Партизана Железняка, 48. Там подрядчик прокладывал ливневую канализацию к новому жилому комплексу на ул. Малиновского.

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