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Лучших стартаперов Красноярска впервые определят на премии «Человек года»

Главная Общество
Красноярск
17:00 7 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Лучшие стартапы получат особый приз на премии «Человек года» от издания «Деловой квартал Красноярск». Впервые новую номинацию проведут не сами организаторы.

Торжественная церемония пройдет 22 ноября в Гранд-холле «Сибирь». В этом году деловой конкурс отметит свой первый юбилей — на протяжении 10 лет журнал награждает выдающихся предпринимателей, общественных деятелей, коммерческие и некоммерческие организации.

В этом году бизнесмены и топ-менеджеры бизнеса будут бороться за победу в следующих номинациях: «Застройщик года», «Банкир года», «Человек года в IT-сфере», «Ресторатор года: новый проект», «Человек года в культуре: частные проекты», «Человек года в продуктовом ритейле», «Человек года в бизнес-образовании», «Доброе дело», «Амбассадор бренда», «Новые лица бизнеса».

Также в этом году была введена специальная номинация, которая была учреждена по инициативе представителей бизнеса:

«Номинироваться будут стартапы — команды, разрабатывающие новые, прорывные продукты, способные вырасти в большие бизнес-истории и масштабироваться за границами Красноярска», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал Красноярск», организатор премии «Человек года».

Отметим, что в номинации «Стартап года» победит не один человек, а целая команда команда.

«К участию принимаются венчурные проекты, имеющие команды, красноярскую прописку, а также технологическую составляющую, благодаря которой проект обладает потенциальной способностью масштабирования», — отмечают организаторы. 

Процесс выбора сильнейших в номинации «Стартап года» будет проходить по методологии премии «Человек года». Эксперты сначала составят лонг-лист, затем определят состав шорт-листа, далее выберут тройки лидеров. Итоги финального анкетного голосования подведут на церемонии вручения премии «Человек года» 22 ноября. 

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