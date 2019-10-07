Лучших стартаперов Красноярска впервые определят на премии «Человек года»

Лучшие стартапы получат особый приз на премии «Человек года» от издания «Деловой квартал Красноярск». Впервые новую номинацию проведут не сами организаторы.

Торжественная церемония пройдет 22 ноября в Гранд-холле «Сибирь». В этом году деловой конкурс отметит свой первый юбилей — на протяжении 10 лет журнал награждает выдающихся предпринимателей, общественных деятелей, коммерческие и некоммерческие организации.

В этом году бизнесмены и топ-менеджеры бизнеса будут бороться за победу в следующих номинациях: «Застройщик года», «Банкир года», «Человек года в IT-сфере», «Ресторатор года: новый проект», «Человек года в культуре: частные проекты», «Человек года в продуктовом ритейле», «Человек года в бизнес-образовании», «Доброе дело», «Амбассадор бренда», «Новые лица бизнеса».

Также в этом году была введена специальная номинация, которая была учреждена по инициативе представителей бизнеса:

«Номинироваться будут стартапы — команды, разрабатывающие новые, прорывные продукты, способные вырасти в большие бизнес-истории и масштабироваться за границами Красноярска», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал Красноярск», организатор премии «Человек года».

Отметим, что в номинации «Стартап года» победит не один человек, а целая команда команда.

«К участию принимаются венчурные проекты, имеющие команды, красноярскую прописку, а также технологическую составляющую, благодаря которой проект обладает потенциальной способностью масштабирования», — отмечают организаторы.

Процесс выбора сильнейших в номинации «Стартап года» будет проходить по методологии премии «Человек года». Эксперты сначала составят лонг-лист, затем определят состав шорт-листа, далее выберут тройки лидеров. Итоги финального анкетного голосования подведут на церемонии вручения премии «Человек года» 22 ноября.