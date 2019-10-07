Красноярец продает нашумевший бронзовый памятник Борису Ельцину

Красноярский бизнесмен Алексей Пфаненштиль объявил о продаже известного памятника первому президенту России Борису Ельцину. Скульптура на двухметровом гранитном пьедестале сейчас находится в рестобаре «Генеральская дача» по ул. Киренского, 25.

В настоящее время на рынок ресторанного бизнеса города Красноярска заходит федеральная сеть, в связи с этим кардинально меняется концепция заведения. В новый стиль памятник не вписывается, поэтому скульптура выставляется на продажу.

«В 2008 году, когда проходило переформатирование заведения «Загадка» в «Генеральскую дачу», пришла идея сделать памятник Ельцину. Монумент приурочен к дате 2 января 1992 года — именно тогда Борис Николаевич подписал указ «О свободе торговли». Мы поставили двухметровую гранитную доску, на нем сделали торс президента с вытянутой рукой. Дело было очень громким. Памятник сначала установили на улице Киренского, у остановки «Станция юннатов», затем мы решили убрать его внутрь рестобара», — прокомментировал предприниматель.

Отметим, что авторами изваяния стали красноярские скульпторы. Стоимость памятника пока держится в секрете, бизнесмен готов обсуждать этот вопрос с потенциальными покупателями. В беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru Алексей Пфаненштиль пояснил, что скульптура изготавливалась на заказ — ее стоимость по тем временам достигала 250 тысяч рублей.

Фото: Алексей Пфаненштиль