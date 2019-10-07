В центре Красноярска ограничат движение из-за крестного хода

Водителей предупредили об ограничениях в центре Красноярска. Движение будет перекрыто в предстоящую среду, 9 октября, на улицах Ленина и 9 Января.

В связи с проведением крестного хода к празднику в честь апостола Евангелиста Иоанна Богослова в 10:30 будет закрыт проезд на участке ул. 9 Января от ул. Ленина до пр. Мира. Кроме того, перероют крайнюю левую полосу по ул. Ленина на отрезке от ул. Каратанова до ул. 9 Января. Перекрытия продлятся около часа.

Во вторник, 8 октября, с 18:00 до 11:40 следующего дня будет запрещена остановка и стоянка в местах запланированных перекрытий по ул. 9 Января и ул. Ленина, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.