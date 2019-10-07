7 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Сети появилось видео спасения енота в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
13:52 7 Октября 2019
животные, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы в социальных сетях поделились кадрами спасения енота — животное долгое время сидело на дереве. На спецоперацию ушло более шести часов, рассказывают очевидцы. Сам инцидент произошел в конце прошлой недели. 

Животное заметили на дереве — неравнодушные красноярцы сразу вызвали сотрудников МЧС. В общей сложности в операции по спасению зверя участвовали более 50 человек, сообщает газета «Известия». 

Хищника пробовали заманить на землю с помощью сладостей — енот все съел, но вниз так и не спустился. Когда к нему стали подниматься, он спрыгнул и залез на соседнее дерево. Зверя с трудом удалось выманить. 

Отмечается, что енота забрал волонтер службы спасения, так как его хозяин так и не объявился. 

Фото и видео: vk.com/krasnetip

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Лучших стартаперов Красноярска впервые определят на премии «Человек года»

Лучших стартаперов Красноярска впервые определят на премии «Человек года»

7 Октября 2019 г.
Победит не один человек, а целая команда
Новости Красноярска: Красноярец продает нашумевший бронзовый памятник Борису Ельцину

Красноярец продает нашумевший бронзовый памятник Борису Ельцину

7 Октября 2019 г.
Скульптура на двухметровом гранитном пьедестале сейчас находится в рестобаре
Новости Красноярска: В центре Красноярска ограничат движение из-за крестного хода

В центре Красноярска ограничат движение из-за крестного хода

7 Октября 2019 г.
Перекрытия запланированы на 9 октября
Новости Красноярска: Центр социальных программ РУСАЛа приглашает на дистанционный курс по социальному проектированию

Центр социальных программ РУСАЛа приглашает на дистанционный курс по социальному проектированию

7 Октября 2019 г.
Курс состоит из нескольких образовательных модулей
Новости Красноярска: Вакцины от гриппа поставили полмиллиона красноярцев

Вакцины от гриппа поставили полмиллиона красноярцев

7 Октября 2019 г.
В крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости
Новости Красноярска: Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

7 Октября 2019 г.
Рейтинг составили активисты ОНФ
Новости компаний
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске назван кандидат на пост главы Счетной палаты

В Красноярске назван кандидат на пост главы Счетной палаты

2 Октября 2019 г.
Заксобрание поддерживает кандидатуру Дмитрия Воропаева
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о сильном ветре

Красноярцев предупредили о сильном ветре

4 Октября 2019 г.
Ожидаются порывы до 15-20 м/с
Новости Красноярска: В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

В Ачинске прошел «звездный» мастер-класс для юных борцов

4 Октября 2019 г.
Тренировку провела спортсменка Ольга Хорошавцева
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356