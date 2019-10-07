В Сети появилось видео спасения енота в Красноярске

Красноярцы в социальных сетях поделились кадрами спасения енота — животное долгое время сидело на дереве. На спецоперацию ушло более шести часов, рассказывают очевидцы. Сам инцидент произошел в конце прошлой недели.

Животное заметили на дереве — неравнодушные красноярцы сразу вызвали сотрудников МЧС. В общей сложности в операции по спасению зверя участвовали более 50 человек, сообщает газета «Известия».

Хищника пробовали заманить на землю с помощью сладостей — енот все съел, но вниз так и не спустился. Когда к нему стали подниматься, он спрыгнул и залез на соседнее дерево. Зверя с трудом удалось выманить.

Отмечается, что енота забрал волонтер службы спасения, так как его хозяин так и не объявился.

Фото и видео: vk.com/krasnetip