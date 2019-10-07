Центр социальных программ РУСАЛа приглашает на дистанционный курс по социальному проектированию

В рамках социально-образовательной программы РУСАЛа «Школа городских изменений» стартовал онлайн-курс «Социальное проектирование».

Курс состоит из нескольких образовательных модулей, посвящённых созданию социальных проектов, управлению ими, а также оценке и мониторингу социальных инициатив. Слушатели узнают, как определить актуальную социальную проблему, разработать план по ее решению, сформировать команду и составить бюджет проекта, а также поэтапно реализовать свою идею и провести мониторинг полученных результатов.

Программа курса «Социальное проектирование» подходит для представителей некоммерческих организаций, гражданских активистов и просто неравнодушных людей, у которых есть идея, как улучшить жизнь в своем городе, как помочь нуждающимся или как решить общественно значимую проблему.

«Прежде всего, данный курс будет полезен тем, кто планирует принять участие в грантовых конкурсах, в том числе компании РУСАЛ. Полученные знания и навыки помогут выпускникам курса разработать качественный социальных проект, готовый для получения конкурсного финансирования, а также эффективно реализовать его. Благодаря новому модулю по оценке проектов у учащихся будет возможность правильно проанализировать результаты своей инициативы для того, чтобы масштабировать, тиражировать и развивать уже завершенные проекты», - говорит исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Пройти курс «Социальное проектирование» можно до 30 ноября 2019 года на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://www.fcsp.ru/edu/. По окончании обучения участники имеют возможность получить Удостоверение о повышении квалификации. В таком случае стоимость курса составит 900 рублей. Если удостоверение не требуется, то обучение бесплатно.

Также на странице онлайн-школы городских изменений в течение года постоянно открыты курсы «Социальное предпринимательство», «Корпоративное волонтерство», «Сообщества и общественные пространства». Курсы бесплатные для всех желающих.

Онлайн-курс «Социальное проектирование» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Администрирование программы осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа и Центр инноваций в социальной сфере РУСАЛа.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»