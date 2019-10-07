Вакцины от гриппа поставили полмиллиона красноярцев

В Красноярском крае вакцины от гриппа поставили почти 510 тысяч человек — это 18,9% от всего населения региона. Такие данные приводят в управлении Роспотребнадзора.

«В Красноярском крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, что является благоприятным периодом для иммунизации против гриппа», — сообщили эксперты.

По данным управления, лучшей защитой от тяжелых форм заболевания и смертности является именно профилактическая прививка — ее ставят осенью. Вакцина на 60% снижает риск заражения вирусными инфекциями, уверяют специалисты.

«Если человек сделал прививку от гриппа и сразу заболел, то, скорее всего, инфицирование произошло до того, как она была сделана. Вакцина от гриппа не содержит живые вирусы, поэтому она не может стать причиной болезни. Однако она может вызвать иммунную реакцию организма, и у человека могут появиться облегченные симптомы болезни, например, боль в мышцах или невысокая температура», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Чтобы не подхватить инфекционные заболевания, эксперты советуют красноярцам в осенний период носить одноразовые медицинские маски. Вирусы гриппа передаются от человека к человеку воздушно капельным путем.