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Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

Главная Общество
Красноярск
11:37 7 Октября 2019
красноярск, общество, дороги
Автор: Sibnovosti.ru
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Активисты ОНФ составили антирейтинг городов по качеству дорог. По итогам Дорожной инспекции-2019 общественники сформировали десять номинаций. 

Так, самую глубокую колею эксперты заметили в Красноярске на улице Карла Маркса, в районе остановки общественного транспорта «Перенсона». Ремонт на участке в последний раз делали в 2017 году.  

«Замеры в районе автобусной остановки показали глубину в 10 см, что в четыре раза превышает норму. Правда, в этой истории уже произошел «хеппи-энд» – власти оперативно отреагировали, и на следующий день после инспекции колея исчезла», — пояснили активисты ОНФ. 

Самую большую яму нашли в Рязани, а самую глубокую лужу — в Омске на улице 20 лет РККА. В Нижнем Новгороде установили самый незаметный дорожный знак. Наиболее аварийный участок активисты заметили в Ульяновке на перекрестке улиц Федерации и Тухачевского. 

 

Самая опасная остановка общественного транспорта, по мнению активистов ОНФ, находится в Курске в районе перекрестка улиц Верхней Луговой и Дзержинского. Звание самого пыльного города досталось также Курску. 

Фото: ОНФ

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