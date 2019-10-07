Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

Активисты ОНФ составили антирейтинг городов по качеству дорог. По итогам Дорожной инспекции-2019 общественники сформировали десять номинаций.

Так, самую глубокую колею эксперты заметили в Красноярске на улице Карла Маркса, в районе остановки общественного транспорта «Перенсона». Ремонт на участке в последний раз делали в 2017 году.

«Замеры в районе автобусной остановки показали глубину в 10 см, что в четыре раза превышает норму. Правда, в этой истории уже произошел «хеппи-энд» – власти оперативно отреагировали, и на следующий день после инспекции колея исчезла», — пояснили активисты ОНФ.

Самую большую яму нашли в Рязани, а самую глубокую лужу — в Омске на улице 20 лет РККА. В Нижнем Новгороде установили самый незаметный дорожный знак. Наиболее аварийный участок активисты заметили в Ульяновке на перекрестке улиц Федерации и Тухачевского.

Самая опасная остановка общественного транспорта, по мнению активистов ОНФ, находится в Курске в районе перекрестка улиц Верхней Луговой и Дзержинского. Звание самого пыльного города досталось также Курску.

Фото: ОНФ