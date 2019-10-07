Стартовал прием заявок на участие в краевой экологической олимпиаде

Красноярские школьники смогут продемонстрировать свои знания и способности на второй краевой экологической олимпиаде. Она пройдет в нескольких направлениях: конкурс по сбору и сдаче на переработку пластика и макулатуры «Сохраним природные ресурсы», конкурс социальных видеороликов про ответственное отношение к природным ресурсам «Эко-режиссер», акция по высадке деревьев «Зеленая страна».

«Каждое образовательное учреждение должно представить команду из 5 человек возрастной категории 7-11 класс, по одному ученику от каждой параллели. Победители, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и памятными призами», — пояснили в пресс-службе музея геологии Центральной Сибири.

Прием заявок от индивидуальных участников и групп продлится до 8 ноября. Направлять их нужно на электронный адрес: olimp1@mgeos.ru.

Победителей во всех номинациях определят до 27 ноября. Они получат памятные призы, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.