7 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Стартовал прием заявок на участие в краевой экологической олимпиаде

Главная Общество
Красноярск
10:10 7 Октября 2019
общество, красноярск, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярские школьники смогут продемонстрировать свои знания и способности на второй краевой экологической олимпиаде. Она пройдет в нескольких направлениях: конкурс по сбору и сдаче на переработку пластика и макулатуры «Сохраним природные ресурсы», конкурс социальных видеороликов про ответственное отношение к природным ресурсам «Эко-режиссер», акция по высадке деревьев «Зеленая страна». 

«Каждое образовательное учреждение должно представить команду из 5 человек возрастной категории 7-11 класс, по одному ученику от каждой параллели. Победители, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и памятными призами», — пояснили в пресс-службе музея геологии Центральной Сибири. 

Прием заявок от индивидуальных участников и групп продлится до 8 ноября. Направлять их нужно на электронный адрес: olimp1@mgeos.ru.

Победителей во всех номинациях определят до 27 ноября. Они получат памятные призы, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

Красноярску присудили первое место за самую глубокую дорожную колею в России

7 Октября 2019 г.
Рейтинг составили активисты ОНФ
Новости Красноярска: Красноярцы озвучили зарплату мечты

Красноярцы озвучили зарплату мечты

7 Октября 2019 г.
Опрос провели аналитики портала по поиску работы
Новости Красноярска: На неделе красноярцев ждет переменчивая погода

На неделе красноярцев ждет переменчивая погода

7 Октября 2019 г.
Понедельник, 7 октября, станет самым теплым днем
Новости Красноярска: Голубые ели у здания правительства заменили молодыми деревьями

Голубые ели у здания правительства заменили молодыми деревьями

6 Октября 2019 г.
Всего высадят 40 елей
Новости Красноярска: В Красноярске повторят вывод Советских войск из Афганистана по «Мосту Дружбы»

В Красноярске повторят вывод Советских войск из Афганистана по «Мосту Дружбы»

5 Октября 2019 г.
Для этого перекроют мост «777»
Новости Красноярска: У краевой администрации спилили голубые ели

У краевой администрации спилили голубые ели

5 Октября 2019 г.
Они были нежизнеспособны
Новости компаний
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты озвучили средний заработок учителей и ученых в Красноярске

Эксперты озвучили средний заработок учителей и ученых в Красноярске

4 Октября 2019 г.
За границей специалистам предлагают в несколько раз больше
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о сильном ветре

Красноярцев предупредили о сильном ветре

4 Октября 2019 г.
Ожидаются порывы до 15-20 м/с
Новости Красноярска: На экс-директора красноярского завода подали в суд из-за повышения своей зарплаты

На экс-директора красноярского завода подали в суд из-за повышения своей зарплаты

2 Октября 2019 г.
Убытки составили более 6 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356