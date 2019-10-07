Красноярцы озвучили зарплату мечты

Аналитики портала по поиску работы Superjob выяснили, какая зарплата позволит россиянам почувствовать себя счастливыми. Больше всего для счастья нужно москвичам — 212 тысяч рублей в месяц. В первой тройке также Владивосток (205 тысяч рублей) и Ростов-на-Дону (200 тысяч рублей).

Красноярск замкнул первую десятку рейтинга, уступив Саратову, Челябинску, Нижнему Новгороду, Самаре, Екатеринбургу, Волгограду, Уфе, Новосибирску и Хабаровску.

Жителей краевого центра сделают счастливыми 165 тысяч рублей в месяц, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Такую же сумму озвучили петербуржцы.

В среднем россиянам для счастья требуется зарплата в 161 тысячу рублей. В опросе участвовали 2,5 тысячи людей старше 18 лет из городов с населением больше полумиллиона человек.

Напомним, что по официальным статистическим данным, средняя зарплата в Красноярском крае составляет около 42,5 тысяч рублей.