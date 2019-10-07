На неделе красноярцев ждет переменчивая погода

Солнечная погода сохранится в Красноярске в течение двух дней. Понедельник, 7 октября, станет самым теплым днем новой недели, синоптики Среднесибирского УГМС обещают до +19°С. В городе будет преимущественно без осадков. Ветер западного направления усилится до 12 м/с.

В ночь на вторник, 8 октября, в краевом центре похолодает до +6°С, днем воздух прогреется до +13°С.

В среду, 9 октября, ночью температура опустится до +1°С, днем термометры покажут +8°С.

В четверг, 10 октября, в Красноярск придут заморозки. По прогнозу Гидрометцентра, с этого дня ночные температуры будут опускать до -2…-5°С. До конца недели в светлое время суток в краевом центре будет около +6…+8°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прогноз погоды на октябрь можно посмотреть здесь.