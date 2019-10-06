Голубые ели у здания правительства заменили молодыми деревьями. Планируется высадить 40 елей. Напомним, накануне на проспекте Мира спилили все деревья - десятки лет они разграничивали территорию правительства и тротуар.

В июне этого года специалисты Центра защиты леса обнародовали данные экспертизы 10 голубых елей у здания краевого правительства на проспекте Мира. Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что деревья плохо пережили зиму: из-за резких перепадов температур некоторые хвойные засохли. Чтобы понять, удастся ли выходить полувековые ели, специалисты взяли образцы хвои и побегов для химического анализа в лаборатории. Полученные в результате исследования данные оказались неутешительными – деревья нежизнеспособны.

У здания краевого правительства росли 54 голубые ели. В природе эти деревья доживают до 200 лет. На проспекте Мира их стали высаживать с 50-х годов прошлого века. В 2017 году их состояние серьезно ухудшилось.

фото: newslab.ru