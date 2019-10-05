5 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске повторят вывод Советских войск из Афганистана по «Мосту Дружбы»

Главная Общество
Красноярск
10:46 5 Октября 2019
афганистан, война, солдаты, войска, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске пройдет военно-историческая реконструкция вывода Советских войск из Афганистана. Для этого перекроют мост «777» и подъезды к нему. Ограничение движения планируется 12 октября с 9 утра до 11 часов.

В частности будет закрыт проезд:

- от транспортной развязки в районе здания № 7 «а» по Одесской до моста через Енисей на обходе Красноярска у посёлка Коркино (мост «777»);

мост через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»);

проезд от проспекта Металлургов до моста через Енисей на обходе Красноярска у Коркино (мост «777»).

Вывод Советских войск из Афганистана начался в 1988 году в соответствии с Женевским соглашениями. Официально последний солдат покинул Афганистан 15 февраля 1989 года.

 

Фото из личного архива Бориса Громова

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: У краевой администрации спилили голубые ели

У краевой администрации спилили голубые ели

5 Октября 2019 г.
Они были нежизнеспособны
Новости Красноярска: В Красноярске объявлен новый конкурс на отлов собак

В Красноярске объявлен новый конкурс на отлов собак

4 Октября 2019 г.
До конца года на это выделено почти 3 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о сильном ветре

Красноярцев предупредили о сильном ветре

4 Октября 2019 г.
Ожидаются порывы до 15-20 м/с
Новости Красноярска: Жители Таймыра бьют рекорды по количеству свадеб

Жители Таймыра бьют рекорды по количеству свадеб

4 Октября 2019 г.
В этом году свои отношения узаконили 164 пары
Новости Красноярска: На красноярской набережной может появиться еще один Речной вокзал

На красноярской набережной может появиться еще один Речной вокзал

4 Октября 2019 г.
Проект пока вызывает сомнения у депутатов
Новости Красноярска: Благодаря «Норникелю» можно выиграть уникальные туры на Русский Север

Благодаря «Норникелю» можно выиграть уникальные туры на Русский Север

4 Октября 2019 г.
Компания запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow
Новости компаний
04/10
20 школьников этой осенью начнут обучение в школе будущего
02/10
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева начался отбор на целевую подготовку специалистов для СИБУРа
01/10
Красноярских энергетиков наградили за ликвидацию последствий взрывов в Ачинске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В середине недели в Красноярск придет потепление

В середине недели в Красноярск придет потепление

30 Сентября 2019 г.
Дневные температуры повысятся до +14°С
Новости Красноярска: В Красноярске горит склад на крупном заводе

В Красноярске горит склад на крупном заводе

30 Сентября 2019 г.
Пострадавших и погибших нет
Новости Красноярска: Медведь загнал туристов на скалу в заповеднике «Столбы»

Медведь загнал туристов на скалу в заповеднике «Столбы»

1 Октября 2019 г.
Никто не пострадал от хищника
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356