В Красноярске повторят вывод Советских войск из Афганистана по «Мосту Дружбы»

В Красноярске пройдет военно-историческая реконструкция вывода Советских войск из Афганистана. Для этого перекроют мост «777» и подъезды к нему. Ограничение движения планируется 12 октября с 9 утра до 11 часов.

В частности будет закрыт проезд:

- от транспортной развязки в районе здания № 7 «а» по Одесской до моста через Енисей на обходе Красноярска у посёлка Коркино (мост «777»);

мост через Енисей на обходе Красноярска у поселка Коркино (мост «777»);

проезд от проспекта Металлургов до моста через Енисей на обходе Красноярска у Коркино (мост «777»).

Вывод Советских войск из Афганистана начался в 1988 году в соответствии с Женевским соглашениями. Официально последний солдат покинул Афганистан 15 февраля 1989 года.

Фото из личного архива Бориса Громова