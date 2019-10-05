У краевой администрации спилили голубые ели. Десятки лет деревья разграничивали территорию правительства и тротуар.

В июне этого года специалисты Центра защиты леса обнародовали данные экспертизы 10 голубых елей у здания краевого правительства на проспекте Мира. Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что деревья плохо пережили зиму: из-за резких перепадов температур некоторые хвойные засохли. Чтобы понять, удастся ли выходить полувековые ели, специалисты взяли образцы хвои и побегов для химического анализа в лаборатории. Полученные в результате исследования данные оказались неутешительными – деревья нежизнеспособны.

У здания краевого правительства было высажено 54 голубые ели. В природе эти деревья доживают до 200 лет. На проспекте Мира их стали высаживать с 50-х годов прошлого века. В 2017 году состояние елок серьезно ухудшилось.

«В моей 40 летней жизни я видела много перемен в городе. Но «Когда деревья были большими» второй раз, меня это трогает за душу. Я была малышка и мы с дедушкой гуляли в центре под этими деревьями почти каждый день. Дедушки давно нет, я не малышка тоже, вот и деревьям пришёл свой час. Все меняется, все забывается. Это к лучшему!… Да, может посадят новые, или администрация «открыла лицо» в кабинетах будет светло. Любое решение возможно, но новые елки это новые, а старые ушли... их душевно жаль», - поделилась впечатлениями красноярка Анна Чащина в своем Facebook.

фото: страница Анны Чащиной в Facebook