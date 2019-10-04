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В Красноярске объявлен новый конкурс на отлов собак

Главная Общество
Красноярск
17:03 4 Октября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Городская администрация ищет еще одного подрядчика, который займется отловом безнадзорных собак в Красноярске. Договор будет действовать до декабря. Плановых отловов животных не предусмотрено, бригады отработают только заявки жителей в службу «005».

За несколько месяцев работы мэрия готова выплатить подрядчику почти 3 млн рублей.

«По регламенту предусмотрен отлов животного гуманным способом, перевозка в пункт передержки и обязательный осмотр ветеринаром. Если врач обнаружит у животного опасные заболевания, будет проведена процедура эвтаназии. Если животное болеет, но не опасно для человека, его вылечат», — подчеркнули в пресс-службе департамента городского хозяйства.

В мэрии сообщили, что здоровых собак стерилизуют или кастрируют, оставляют в пункте передержки на 10 дней, прививают от бешенства, чипируют и выпускают на волю.

Сейчас отловом в Красноярске занимаются компании «Бездомный пес» и «Сибирь». С начала года они отловили менее 300 собак.

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