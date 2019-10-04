Красноярцев предупредили о сильном ветре

5 октября в Красноярске ожидается сильный ветер. Горожан предупредили о неблагоприятных явлениях природы.

«Завтра днем в центральных районах Красноярского края местами ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Красноярцев просят соблюдать правила безопасности: не проводить работы на высоте, держаться подальше от рекламных конструкций и деревьев, а также не оставлять машины около этих объектов.

По данным синоптиков, на выходных в Красноярске будет тепло, столбики термометров поднимутся до +15 градусов.