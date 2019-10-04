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Жители Таймыра бьют рекорды по количеству свадеб

Главная Общество
Красноярск
12:25 4 Октября 2019
красноярск, общество
Источник:
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Жители Таймыра стали чаще заключать браки — к таким выводам пришли чиновники администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. В этом году северяне бьют рекорды предыдущих лет — свои отношения решили узаконить 164 пары. 

«Такое количество зарегистрированных браков стало рекордным за последние пять лет», — рассказывают представители администрации. 

Северяне показывают пример и своим отношением к семейным союзам — на Таймыре пары стали реже разводиться. С начала 2019 года распалось 120 пар, это на 33 меньше, чем в 2018.

По данным отделов ЗАГС, 95 человек в этом году на полуострове устанавливали отцовство, еще 27 подавали заявления о смене имени.

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