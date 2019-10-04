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На красноярской набережной может появиться еще один Речной вокзал

Главная Общество
Красноярск
12:07 4 Октября 2019
общество, красноярск, вокзал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске запланировали строительство нового Речного вокзала. Здание может появиться рядом с существующим строением на левобережной набережной — сейчас там находятся неприметные кафе и шашлычные. О проекте рассказал в социальных сетях депутат Горсовета Захар Енджиевский. 

«Представленный проект весьма неоднозначен. Это двухэтажное здание с подземной парковкой, часть которого предполагается отдать под размещение Речного вокзала, а остальные площади заполнить торговыми и развлекательными центрами», — пишет народный избранник. 

Проектировщик уверен, что новое здание впишется в существующий ландшафт набережной. Кроме того, оно не перекроет виды к старинному Речвокзалу и Коммунальному мосту. Тем не менее, народный избранник уверен, что жители Центрального района негативно отнесутся к застройке набережной. 

В результате депутаты Горсовета предложили доработать проект и представить его снова — на заседание хотят пригласить речников, которые имеют свои требования к будущему зданию вокзала. 

Напомним, красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. Сейчас здание не функционирует — там ведутся ремонтные работы. 

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