На красноярской набережной может появиться еще один Речной вокзал

В Красноярске запланировали строительство нового Речного вокзала. Здание может появиться рядом с существующим строением на левобережной набережной — сейчас там находятся неприметные кафе и шашлычные. О проекте рассказал в социальных сетях депутат Горсовета Захар Енджиевский.

«Представленный проект весьма неоднозначен. Это двухэтажное здание с подземной парковкой, часть которого предполагается отдать под размещение Речного вокзала, а остальные площади заполнить торговыми и развлекательными центрами», — пишет народный избранник.

Проектировщик уверен, что новое здание впишется в существующий ландшафт набережной. Кроме того, оно не перекроет виды к старинному Речвокзалу и Коммунальному мосту. Тем не менее, народный избранник уверен, что жители Центрального района негативно отнесутся к застройке набережной.

В результате депутаты Горсовета предложили доработать проект и представить его снова — на заседание хотят пригласить речников, которые имеют свои требования к будущему зданию вокзала.

Напомним, красноярский речной вокзал был построен в 1952 году по проекту Александра Голубева. В 1958 году модель получила серебряную медаль и почетную грамоту на Всемирной выставке в Брюсселе. Сейчас здание не функционирует — там ведутся ремонтные работы.