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Благодаря «Норникелю» можно выиграть уникальные туры на Русский Север

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Красноярск
11:45 4 Октября 2019
конкурс, норильск, путешествия
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Благодаря «Норникелю» появилась возможность выиграть уникальные туры на Русский Север. Компания запускает в Заполярье международный культурный проект FusioNNow. В его основе - международный творческий конкурс. 

Тур будет включать в себя общение с представителями коренных малочисленных народов Севера, доступ в запасники уникальных музеев с древними реликвиями, знакомство с местными творческими сообществами, возможность создать новые совместные проекты и рассказать всему миру о Русском Севере.

Проект FusioNNow — это продолжение конкурса Follow Up Siberia, запущенного в апреле 2018 года накануне XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда в конкурсе участвовали тревел-блогеры из 53 стран. Девять финалистов из Сербии, Канады, Индии, Индонезии, Таиланда, Греции, Австралии, Мексики и Германии приехали в Красноярск на Универсиаду. Они поделились со своими подписчиками рассказами о путешествии по сибирским городам и знакомстве с местными жителями, разрушая стереотип о Сибири как о далеком и недружелюбном регионе.

Проект FusioNNow идет дальше. Основная его цель — не просто знакомство международных участников с Русским Севером, но и создание устойчивых коллабораций, обмен опытом и реализация совместных культурных и социальных проектов на территории Таймыра и Мурманской области.

Участником конкурса может стать каждый желающий. Для этого необходимо снять и разместить видеоисторию под названием «Хочу на Север!», используя хештег #FusioNNow в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram или «ВКонтакте». Публикации в аккаунтах должны быть доступны для всеобщего просмотра. Подробнее об участии в конкурсе и полный регламент можно узнать на сайте.

В качестве приза победители получат возможность поехать в один из уникальных туров.

Ethno Fashion Tour состоится 14–18 ноября и включит в себя посещение уникального этнофестиваля «Большой Аргиш — 2018», который пройдет в двух городах Таймырского полуострова — Норильске и Дудинке. Основная цель тура — объединение единомышленников для реализации совместных проектов и создания творческих работ: фотографий, очерков, иллюстраций, коллекции одежды или аксессуаров, основанных на принципах этнической моды или вдохновленных культурой и традициями коренных малых народов Севера.

Polar Night Tour пройдет 9–14 декабря. В программу тура входит посещение самой северной арт-резиденции в пос. Никель (Мурманская обл.) на границе с Норвегией, которая дважды в год принимает художников со всего мира для создания удивительных арт-объектов в условиях Крайнего Севера. Цель тура — вовлечение в работу над концепцией туристической привлекательности региона международной команды художников, архитекторов и урбанистов, которым интересно поразмышлять о благоустройстве и джентрификации северных городов.

 

по информации «Норникеля»

фото: «Норникель»

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