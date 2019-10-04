Эксперты озвучили средний заработок учителей и ученых в Красноярске

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали о заработке учителей и ученых в Красноярске. В среднем специалисты сферы «Наука и образование» получают 30 тысяч рублей. В регионе открыто более 200 таких вакансий.

«С начала года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество вакансий уменьшилось на 5%. Падение объясняется необычной динамикой 2018 года: тогда сфера «Наука, образование» показала стремительный рост, сейчас же ситуация стабилизировалась», — пояснили аналитики.

Большая потребность в регионе в учителях английского, немецкого и китайского. Часто встречались вакансии преподавателей математики, химии и физики, рассказывают эксперты.

Российским учителям иностранных языков за границей предлагают заработок в несколько раз выше. Так, работодатель из Китая приглашает на работу учителя английского — кандидату готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно, а также снимать квартиру с евроремонтом.