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Эксперты озвучили средний заработок учителей и ученых в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
10:58 4 Октября 2019
общество, красноярск, учитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter рассказали о заработке учителей и ученых в Красноярске. В среднем специалисты сферы «Наука и образование» получают 30 тысяч рублей. В регионе открыто более 200 таких вакансий. 

«С начала года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество вакансий уменьшилось на 5%. Падение объясняется необычной динамикой 2018 года: тогда сфера «Наука, образование» показала стремительный рост, сейчас же ситуация стабилизировалась», — пояснили аналитики.

Большая потребность в регионе в учителях английского, немецкого и китайского. Часто встречались вакансии преподавателей математики, химии и физики, рассказывают эксперты.  

Российским учителям иностранных языков за границей предлагают заработок в несколько раз выше. Так, работодатель из Китая приглашает на работу учителя английского — кандидату готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей ежемесячно, а также снимать квартиру с евроремонтом. 

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