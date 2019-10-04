В Красноярск идет потепление

Синоптики обещают красноярцам значительное потепление. По данным Среднесибирского УГМС, уже сегодня, в пятницу, 4 октября, воздух в городе прогреется до +15°С. Осадков не ожидается, но будет дуть теплый юго-западный со скоростью 3-8м/с, возможны порывы до 14м/с.

«Днем на западе центральных районов Красноярского края местами порывы юго-западного ветра 15-18м/с», - предупредили в метеоцентре.

В субботу, 5 октября, в Красноярске будет чуть прохладнее: около +4°С ночью и до +11°С в дневное время. Гидрометцентр прогнозирует дождь, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Такая же погода сохранится в городе и в воскресенье, 6 октября. Зато в начале следующей недели синоптики обещают потепление до +16°С, без осадков.